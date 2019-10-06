الرئيسية | محليات عيادات مركز الملك سلمان تقدم اكثر من الف مطعوم ولقاح للاطفال السوريين خلال شهر في مخيم الزعتري

وطنا اليوم-قدمت عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مخيم الزعتري من خلال وحدة المطاعيم واللقاحات (1126) مطعوم ل(506) طفل سوري خلال شهر سيبتمبر من العام 2019م حيث يأتي هذا العمل ضمن البرامج الفاعلة التي يطلقها المركز ضمن المحور الطبي الوقائي.

واكد الدكتور بدر السمحان ان هذا العمل الاغاثي الطبي يهدف الى منح الاشقاء السوريين خاصة الأطفال منهم اللقاحات اللازمة ضد الامراض التي تنتشر عادة في بيئة المخيمات ، وإكسابهم المناعة اللازمة ضد (الحصبة و الجدري المائي و السل و الكزاز) وغيرها من الامراض السارية و المعدية الاخرى ، منوها الى ان اعطاء اللقاحات يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ضمن برنامج اللقاحات في الدولة المضيفة .

واشار السمحان ان تقديم الرعاية الصحية للشقيق السوري تعتبر من اهم أولويات واهداف مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وذلك لما لهذا الجانب من اهمية وضرورة في حياة الشقيق السوري وأسرته ، مؤكداً في نفس الوقت على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله –ومتابعة معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان والتأكيد بشكل مستمر على إيلاء الاشقاء السوريين الرعاية الكاملة لتحسين احوالهم المعيشية في مناطق اللجوء

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