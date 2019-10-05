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مدرسة خاصة بالزرقاء تجنح بقطاع التعليم عن أهدافه السامية
وطنا اليوم-الزرقاء - مع تغول رأس المال إلى واقع حياة الأردنيين مدفوعا ببرامج خصخصة فاقدة للبوصلة، يبدو قطاع التعليم الأكثر تأثرا بتطبيقات تلك البرامج، الأمر الذي خلق تشوهات انعكست سلبا على مخرجاته، بحسب تحليل بعض خبراءالتعليم .
فالتدريس أصبح في بعض المدارس الخاصة «تجارة مربحة»، تقوم على فاتورة طويلة من المدفوعات يشعر معها بعض الأهالي باستغلال أسهم فيه سوء واقع المؤسسات التعليمية الحكومية.
شكى مواطن من الزرقاء عن سوء المعاملة لاحدى المدارس الخاصة الكبيرة في الزرقاء ، وقال ان المدرسة تقاضت رسوم تسجيل ابنه ( ١٠٠٠ ) ألف دينار وداوم الطالب يوم واحد فقط ثم ابلغ ولي امره انه لا يرغب بالدراسة بتلك المدرسة لسوء التعامل واختار مدرسة اخرى حيث رفضت المدرسة اعادة المبلغ لولي الامر .
الامر الذي اغضب ولي الامر لانه لا يملك المال ليسجل ابنه في مدرسه اخرى
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