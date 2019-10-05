مدرسة خاصة بالزرقاء تجنح بقطاع التعليم عن أهدافه السامية

وطنا اليوم-الزرقاء - مع تغول رأس المال إلى واقع حياة الأردنيين مدفوعا ببرامج خصخصة فاقدة للبوصلة، يبدو قطاع التعليم الأكثر تأثرا بتطبيقات تلك البرامج، الأمر الذي خلق تشوهات انعكست سلبا على مخرجاته، بحسب تحليل بعض خبراءالتعليم .

فالتدريس أصبح في بعض المدارس الخاصة «تجارة مربحة»، تقوم على فاتورة طويلة من المدفوعات يشعر معها بعض الأهالي باستغلال أسهم فيه سوء واقع المؤسسات التعليمية الحكومية.

شكى مواطن من الزرقاء عن سوء المعاملة لاحدى المدارس الخاصة الكبيرة في الزرقاء ، وقال ان المدرسة تقاضت رسوم تسجيل ابنه ( ١٠٠٠ ) ألف دينار وداوم الطالب يوم واحد فقط ثم ابلغ ولي امره انه لا يرغب بالدراسة بتلك المدرسة لسوء التعامل واختار مدرسة اخرى حيث رفضت المدرسة اعادة المبلغ لولي الامر .

الامر الذي اغضب ولي الامر لانه لا يملك المال ليسجل ابنه في مدرسه اخرى

التساؤل

اين نقابة المدارس الخاصة من تلك التجاوزات

هل يعقل دراسة يوم واحد فقط يتم حجز مبلغ الف دينار

هل اصبح التدربس بالمدارس الخاصة تجاره جشعه

لماذا لا تراعي المدارس الخاصة حالة الطالب واختياره بالنقل .. ام التسجيل اصبح مصيدة للطالب وولي امره ؟؟ وتحديدا تلك المدرسة التي سنذكر اسمها صريح في تقريرنا القادم

اين فرق المراقبه والتفتيش من مسؤولين التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ؟؟