المتعطلون عن العمل ينفذون اعتصاما غداً امام مبنى رئاسة الوزراء

وطنا اليوم- أكد الناطق الإعلامي باسم المجموعه الدكتور عبدالله ماجد العكايلة عن نية المتعطلين كليا عن العمل من حملة شهادات الدكتوراه تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مبنى رئاسة الوزراء غدا الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٧ وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا.

للمطالبه بحقوقهم المشروعه وأهمها على الإطلاق الحق في التعيين في الجامعات الحكوميه الذي كان ولا زال مثار اهتمام للرأي العام والذي سحقته الحكومات الاردنيه المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٠ ولغاية الآن .



