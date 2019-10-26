مركز الملك سلمان للاغاثة يبدأ تقديم دورته التدريبية (19) في الحاسب الآلي للطلاب السوريين في مخيم الزعتري

وطنا اليوم-بدأ مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تقديم دورته التدريبية (19) في الحاسب الآلي للطلاب السوريين في مخيم الزعتري وذلك من خلال المركز السعودي لخدمة المجتمع .

حيث تهدف الدورة الى إكساب الطلاب المهارات الاساسية في استخدام الحاسب الآلي وصولاً الى الحاقهم بالبرامج المتقدمة بما يساهم في تطوير قدراتهم في هذا المجال بشكل كبير بما يتوائم مع متطلبات العصر الحالي .

الجدير بالذكر أن المركز السعودي لخدمة المجتمع يقدم دوراته التعليمية والتدريبية في مجالات متعددة مثل دورات التقوية في المواد الدراسية الاساسية كاللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات بالاضافة الى الورشات المهنية في الخياطة وصناعة الملابس والفنون وتعليم مهارات الطهي وحفظ الاطعمة ، حيث قام المركز بتخريج قرابة (4500) طالب وطالبة في شتى المجالات التعليمية والتدريبية منذ افتتاحه .