 وطنا نيوز -وزارة الاشغال تنفي وضعها نظاما جديدا لتصنيف المقاولين
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وزارة الاشغال تنفي وضعها نظاما جديدا لتصنيف المقاولين
التاريخ : 26-10-2019 10:33:25 المشاهدات: 1903

وطنا اليوم-أوضحت وزارة الأشغال العامة و الإسكان أنه لا صحة للحديث المتداول عن إقرار نظام جديد لتصنيف المقاولين.

وقالت الوزارة أن إقرار اي نظام جديد لن يتم إلا بالتوافق والشراكة ما بين الوزارة و نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وكافة الاطراف المعنية وبما يحقق مصلحة الجميع، حيث تحرص الوزارة على دعم المقاول الاردني و تعزيز حضوره لما لهم من دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية و الإسهام في بناء الوطن.

و بهدف توضيح موقف الوزارة يلتقي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش يوم غدٍ السبت مجلس نقابة المقاولين لبحث كافة القضايا و سبل تذليل العقبات أمام المقاولين الأردنيين.


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