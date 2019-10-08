وزارة الاشغال تنفي وضعها نظاما جديدا لتصنيف المقاولين

وطنا اليوم-أوضحت وزارة الأشغال العامة و الإسكان أنه لا صحة للحديث المتداول عن إقرار نظام جديد لتصنيف المقاولين.

وقالت الوزارة أن إقرار اي نظام جديد لن يتم إلا بالتوافق والشراكة ما بين الوزارة و نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وكافة الاطراف المعنية وبما يحقق مصلحة الجميع، حيث تحرص الوزارة على دعم المقاول الاردني و تعزيز حضوره لما لهم من دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية و الإسهام في بناء الوطن.

و بهدف توضيح موقف الوزارة يلتقي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش يوم غدٍ السبت مجلس نقابة المقاولين لبحث كافة القضايا و سبل تذليل العقبات أمام المقاولين الأردنيين.