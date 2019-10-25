المجالي: يسقط من يطلب إسقاط النظام

وطنا اليوم-عمان:هاجم وزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي ما وصفه بالتقليد الأعمى. وكتب المجالي عبر حسابه على "تويتر": يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام. التقليد الأعمى لا يفيد. نحن من تراب هذا الوطن نحافظ عليه بالدفاع عن ترابه وعن قيادته الهاشمية. هذهِ القلة لا تعي ما تطالب به.
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