السفير القضاة يتبرأ من تغريدة نشرها شقيقه حول المعتقلة اللبدي

وطنا اليوم-عمان:تبرأ الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين سفيان القضاة من مضمون تغريدة نشرها شقيقيه يوم الخميس عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك".
وكتب القضاة عصر الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يسامحه، نشر أخي ثم شطب تغريدة لا علاقة لي بها ولا بمضمونها ولم أعلم عنها شيئاً".
وأضاف "هو وحده مسؤول عما كتب وشطب وهذا رأيه الشخصي"، وهي تغريدة تتعلق بالمعتقلة لدى سلطات الاحتلال هبة اللبدي.
وأكد القضاة "نبذل بوزارة الخارجية كل ما نستطيع من جهود لإطلاق مسلوبي الحرية من الأردنيين وإعادتهم إلى أهلهم ووطنهم أينما كانوا والدفاع عنهم وعن قضاياهم العادلة".
وكان شقيق السفير نشر عبر صفحته على "فيسبوك" تغريدة حمّل فيها المعتقلة مسؤولية اتصالها بحزب خارج البلاد - وفق قوله -، وأنها تعمل ضد مصالح بلدها قبل أن يوقفها الاحتلال وتصبح "أسيرة وطنية" والحكومة مطالبها بإعادتها.