الرئيسية | محليات الأرصاد تحذر من خطر تشكل السيول والعواصف الرعدية بالأردن

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار الجمعة.

كما حذرت في بيان، من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وخطر العواصف الرعدية في بعض المناطق وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية وإثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق خاصة البادية.

وقالت الأرصاد إن المملكة ستتأثر تدريجيًا الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر السحب مع ساعات الظهيرة على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيًا إلى غائمة، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

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