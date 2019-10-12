الرئيسية | محليات ناسا تنشر صورة سحابة عملاقة تقترب من الأردن

وطنا اليوم-عمان:نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) الجمعة صورة كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية".

وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط ، مع توقعات بحصول إعصار مداري "غير عادي" في بعض مناطق مصروأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.

وتابعت: من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

وطالب مجلس الوزراء المصري الجمعة ، المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

وتوقعت ناسا أن يستمر تكون وتزايد السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

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