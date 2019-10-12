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المعلمين: فاجعة البحر الميت كانت كفيلة بإسقاط حكومة الرزاز
وطنا اليوم-عمان:قالت نقابة المعلمين الاردنيين، ان كارثة بحجم "فاجعة البحر الميت" كانت كفيلة بإسقاط حكومة الرزاز، وإقالة وزراء ومسؤولين، وتحويلهم للمحاكمة.
واضافت النقابة في بيان، "وبعد مرور عام كامل على ما حدث، لا زال الملف قيد البحث، ولا زالت القضية لم تقفل بعد، في ظل ظلم وتجاهل غير أخلاقي لكرامة أرواح بناتنا وأبنائنا، ومشاعر ذويهم ومحبيهم".
وتاليا نص البيان:
في 25 تشرين الأول من العام الماضي وقعت الفاجعة؛ رحلة طلاب مدرسية تتحول إلى كارثة، ليلقى 21 ضحية حتفهم وتحدث 43 إصابة معظمهم من الطلاب بسبب السيول الكبيرة التي اجتاحت شواطئ البحر الميت آنذاك.
وبعد مرور عام كامل على ما حدث، لا زال الملف قيد البحث، ولا زالت القضية لم تقفل بعد، في ظل ظلم وتجاهل غير أخلاقي لكرامة أرواح بناتنا وأبنائنا، ومشاعر ذويهم ومحبيهم.
وهنا نشير إلى تقصير الحكومة البيّن الواضح في الكشف عن المسؤولين الحقيقيين، واكتفائها بإلقاء اللوم على أطراف بعيدة عن المسؤولية المباشرة.
كارثة بحجم هذه الفاجعة كانت كفيلة بإسقاط حكومة، وإقالة وزراء ومسؤولين، وتحويلهم للمحاكمة، لكن للأسف ما زلنا نعيش نهج المماطلة واللعب على وتر إطالة أمد الأزمات لتناسيها وتلاشي آثارها بتقادم الزمن.
الرحمة والسكينة والراحة الأبدية لأرواح بناتنا وأبنائنا والصبر والسلوان للوطن ولذويهم ومحبيهم واللعنة على الفساد والمفسدين.
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