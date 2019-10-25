محلات في الزرقاء تزيل الآرمات لارتفاع الرسوم

وطنا اليوم-عمان:بدأت مئات المحلات التجارية في الزرقاء وضواحيها رفع الارمات المعلقة امامها، بسبب عدم قدرتها على دفع الرسوم التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 300 %.

وقال عدد من اصحاب المحلات انهم رفعوا الآرمات من امام محلاتهم في ضوء الرفع غير المبرر لرسوم الارمات بشكل غير مسبوق، لافتين إلى انهم يفضلون ان تبقى محلاتهم بلا ارمات على ان يدفعوا المبالغ الكبيرة والباهظة للبلدية.

وبين سمير حسين (صاحب محل تجاري) ان ترخيص المحل لا يزيد في العادة على 100 دينار وان الارمة المرفوعة امامه رسومها 500 دينار حسب النظام الجديد المفروض على البلديات.

وطالب بوقف العمل بالنظام لان اصحاب المحلات لا يستطيعون الدفع، لافتا إلى انه من غير المعقول ان تكون رسوم ارمة 500 دينار في حين ان ترخيص المحل 100.

وقال حسني محمد (تاجر) ان مشكلة اصحاب المحلات التجارية مع التعليمات الجديدة المعمول بها في بلدية الزرقاء وغيرها من البلديات مستمرة.

وبين ان البلدية ومن خلال نظام محوسب تضع على التجار رسوما مرتفعة جدا على الارمة المرفوعة امام محله.

ولفت إلى أن الجهات المعنية طلبت منه الف دينار رسوم ارمة، فقام بإزالتها من امام المحل مطالبا وزير الإدارة المحلية وقف العمل بهذه التعليمات التي طبقت في المحافظات. واشار الى ان الاسواق تعاني ركودا اقتصاديا كبيرا وان تطبيق هذه القوانين يزيد من معاناة القطاع التجاري.

وقال تاجر آخر ان المئات من المحلات التجارية رفعت الارمات من امامها وان الكثير من المواطنين اصبحوا يعثرون بصعوبة على المحل الذين يريدون الشراء منه، مناشدا الحكومة وقف العمل بتلك التعليمات الجائرة التي هدفها الجباية على حد وصفه. من جهته اكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان النظام المعمول به مقر من قبل وزارة الإدارة المحلية وان البلدية تتعاون مع التجار قدر المستطاع ولكنها لا تستطيع الا ان تطبق القانون.

وأكد أن البلدية مع اعادة النظر بالقانون لان الكثير من التجار بداوا رفع الارمات من امام محلاتهم التجارية، مشيرا إلى ان التعليمات وضعت لزيادة دخل البلدية، لكنه تراجع بعد تطبيق التعليمات الجديدة، لان الكثير من المحلات رفعت الارمات ما اثر سلبا على دخل البلدية. ولفت المومني إلى تقدير الوضع الاقتصادي في الزرقاء وغيرها ولكن البلدية ملتزمة بتطبيق القوانين والانظمة، مشيرا إلى أن البلدية ستتابع الموضوع مع الجهات المعنية. وقال: نحن في وضع لا نحسد عليه لان الرسوم ارتفعت وهذا ينطبق على الارمات امام المحلات التجارية والارمات التي توضع امام الجسور وفي الشوارع العامة وعلى اللوحات الالكترونية التي اندثرت من الزرقاء بسبب الرسوم المرتفعة والباهظة.

وكانت غرفة تجارة الزرقاء تابعت الموضوع مع البلدية ومع وزارة الحكم المحلي ورفعت اكثر من مذكرة للجهات المعنية مطالبة بوقف العمل بهذه التعليمات.

يذكر ان ما يزيد على الفي محل تجاري في الزرقاء ما زالت غير مرخصة بسبب الرسوم التي فرضت عليها تحت بند ارمة لمحل تجاري.