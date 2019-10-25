الرئيسية | محليات عاصفة شمسية اليوم لا تأثير لها على الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشف الفلكي عماد مجاهد مقرر الأهلة في دائرة الافتاء العام ان المراصد الفلكية الشمسية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا رصدت ظهور ثقب أسود كبير في الغلاف الغازي للشمس وفي النصف المواجه لكوكب الأرض من الشمس.

وقال مجاهد إن هذا الثقب يعمل على إطلاق رياح مغناطيسية أقوى نسبيا من الوضع الطبيعي، وأنه يتوقع أن تكون الرياح الشمسية وصلت للارض اليوم الخميس وغدا الجمعة، في حين استبعد أن تؤثر هذه العاصفة على منطقة الشرق الاوسط والاردن تحديدا.

أما عن تأثير الرياح والعواصف المغناطيسية الشمسية على مناخ وطقس الكرة الأرضية وقال مجاهد إن هذا الموضوع جدلي وغير محسوم حتى الآن، حيث توجد بحوث تقول بوجود علاقة ما بين ارتفاع الحرارة والتغير المناخي على الأرض وبين البقع الشمسية والعواصف المغناطيسية الشمسية، كما توجد بحوث تنفي وجود هذه العلاقة. والله تعالى اعلم.

وأضاف مجاهد أن الرياح الشمسية التي تعتبر قوية نسبيا، سببها ظهور ثقب عملاق في الغلاف الجوي للشمس، ويتوقع أن يكون له تأثير على الأقمار الصناعية وسفن الفضاء والاتصالات الفضائية ورحلات الطيران خاصة في المناطق القريبة من القطب الشمالي، وتؤثر أيضا على شبكة الكهرباء الموجودة في المناطق الشمالية من كوكب الارض، كما يتوقع أن تشاهد ظاهرة 'الشفق القطبي' Aurora وهي عبارة عن ظاهرة سماوية طبيعية تحدث نتيجة تفاعل الجسيمات المشحونة كهربائيا المرافقة للرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي الأرضي.

وتحدث العاصفة الشمسية نتيجة للانفجارات النووية في الشمس، وتنطلق بسببها نحو الفضاء رياح شمسية يصل مداها إلى معظم الكواكب السيارة، ولكن تقل كثافتها كلما ابتعدت عن الشمس. وتتكون الرياح الشمسية نقسمها إلى قسمين رئيسيين وهي رياح شمسية على شكل إشعاعات تسير بسرعة الضوء وهي الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء، والأشعة الراديوية. ورياح شمسية على شكل جسيمات مشحونة كهربائياً وإلكترونات وأيونات.

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