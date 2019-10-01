الرئيسية | محليات الجمعة .. اجواء غائمة وامطار متفرقة

وطنا اليوم-عمان:تكون الأجواء اليوم الجمعة، غائمة مع توقعات بهطول زخات متفرقة من الامطار في المناطق الشرقية من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد، ويحتمل تساقط زخات من المطر أحيانا في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في شرق المملكة و مثيرة للغبار في تلك المناطق.



وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم السبت، غائمة جزئياً إلى غائمة، ومع ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات من الامطار بين الحين والآخر خاصة في جنوب غرب المملكة تكون غزيرة على فترات في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية وتنشط على فترات و تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



اما يوم الأحد فتبقى الاجواء غائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة بمشيئة الله لهطول زخات خفيفة من الامطار في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم ما بين 24 - 15 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية 22 - 11 ، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 33 والصغرى 21 درجة.

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