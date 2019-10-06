تحويلات ومظاهر أمنية أثناء زيارة جورج بوش لجرش

وطنا اليوم-عمان:زار الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش الابن، اليوم الخميس الموقع الاثري في محافظة جرش.
مصدر في محافظة جرش أكد زيارة الرئيس الامريكي الأسبق، مشيرا الى انها زيارة خاصة للموقع الاثري،
وشكا مواطنون في محافظة جرش من اجراءات أمنية وتحويلات مرورية أدت إلى أزمات سير خانقة داخل المدينة تزامنت مع ذهاب الموظفين إلى أماكن عملهم.
وقال المواطنون إن هذه الاجراءات غير مسبوقة، وتأتي في ظل أنباء يجري تداولها عن زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وشخصيات أخرى إلى المدينة الأثرية.
وتساءلوا فيما إذا كان من المنطق تأخيرهم عن أعمالهم في حال كان هناك زيارات للمدينة الأثرية.
ومن جانبه، قال محافظ جرش عاطف العبادي إنه لم يتبلغ عن الزيارة ولا يعلم الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الاجراءات الأمنية والتحويلات المرورية.
وقال رئيس بلدية جرش الكبرى علي قوقزة إن البلدية غير معنية بزيارة الرئيس الأمريكي الأسبق ولم تتبلغ بها، مشيرا إلى أن التحويلات قد تكون عائدة لتقديرات شرطة السير.