الرئيسية | محليات العشرات يقتحمون مقر سلطة العقبة للمطالبة بوظائف

وطنا اليوم-عمان:اقتحم العشرات من المتعطلين عن العمل من أبناء العقبة مقر السلطة فيما اعتلى آخرين سطح المبنى الطابقي ، للمطالبة بفرص عمل في المفوضية وشركاتها ومؤسساتها ، والمشاريع الاستثمارية بوظائف دائمة.

وحمل المعتصمون رئيس سلطة العقبة الخاصة ومجلس المفوضين تزايد ظاهرة البطالة في المجتمع العقباوي في الآونة الأخيرة ، جراء وقف التعيينات في السلطة واذرعها المطورة ، إلى جانب تعثر الخاطرة الاستثمارية المستدامة في التجربة الملكية.

وكان العشرات من البناء المجتمع العقباوي نفذوا مؤخراً العديد من الفعاليات والاعتصامات المفتوحة سعياً لممارسة الضغوطات على السلطة الخاصة التي تدير شؤون المدين ، والحكومة من خلال خلق المزيد من فرص العمل وصولاً للسلم المجتمعي الذي بات يهدده شبح البطالة المتزايدة في العاصمة الاقتصادية.

وتدير سلطة العقبة شؤون المدينة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ، أصبحت معها صاحبة الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة، عوضاً عن عمل المجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة الساحلية منطقة خاصة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر