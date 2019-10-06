الرئيسية | محليات حمى كلن يعني كلن تصل إلى الدوار الرابع

وطنا اليوم-عمان:أطلق ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للتظاهر أمام مبنى رئاسة الوزراء (الحكومة)، تحت شعار "كلن يعني كلن" الذي برز في احتجاجات لبنان الحالية.

وطالب ناشطون بالتجمع مساء اليوم الخميس، على الدوار الرابع (مبنى رئاسة الوزراء)، احتجاجا على سياسات الحكومة.

وتقول الدعوة التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "الشعب الأردني أحس بنشوة النصر والفرح عندما خرج المعلمون، وبعدها الانتخابات التونسية، والآن الحراك اللبناني، هل سيكون لنا التجربة الجديدة الخارجة من رحم الشارع؟".

ووضع ناشطون ثمانية مطالب قالوا إنهم يريدون من الحكومة تحقيقها، وهي "محاسبة الفاسدين، والعدالة المجتمعية، وتكافؤ الفرص، وتخفيض مخصصات النواب والوزراء"..

وأضافوا إلى ذلك: "تطبيق حالة التقشف على كافة أرجاء الدولة، ومعالجة التسيب والترهل الإداري في الدولة، ودمج الهيئات المستقلة وتعديل سلم الرواتب، وزيادة الحد الأدنى وتحديد الحد الأعلى للأجور، للمطالبة بفرص عمل للمتعطلين".

وتفاديا للاحترازات الأمنية التي قد تؤدي إلى إغلاقات في الطرق، فقد طالب القائمون على الدعوة، تحديد ثلاثة أماكن متقاربة للتجمعات.

وفي دعوة مشابهة، أطلق ناشطون إعلانا عن وقفة تحت عنوان "خميس الشعب"، بمناسبة مرور عام كامل على الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الدوار الرابع.

يشار إلى أن هذه الدعوات تأتي بعد استجابة الحكومة لإضراب المعلمين الذي استمر شهرا كاملا، والذي رافقته وعود ملكية وحكومية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

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