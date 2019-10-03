الرئيسية | محليات طلبة مكفوفون يعتصمون أمام وزارة التربية

وطنا اليوم-عمان:نظم مكفوفون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم للدعوة لحل قضية إضراب سائقي وزارة التربية والتعليم وذلك بسبب تعذر وصولهم للمدرسة.

يشار الى ان العملية الدراسية انقطعت عن هؤلاء المكفوفين نظرا لعدم قدرتهم على الوصول إلى مدارسهم، منذ منصف هذا الشهر 16-10-2019م.

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