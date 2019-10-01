الرئيسية | محليات بيان صادر عن الدفاع المدني : مستعدون

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني المقدم إياد العمرو أن جهاز الدفاع المدني وضع خطته العملياتية موضع التنفيذ وذلك بإدامة غرف العمليات الرئيسة والفرعية بكافة مديريات الدفاع المدني الميدانية فضلاً عن إدامة الجاهزية للكوادر البشرية والآليات والمعدات المتخصصة للتعامل مع الأحوال الجوية غير الاعتيادية خلال فصل الشتاء واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي المخاطر المحتملة والتأكد من جاهزية منظومة صافرات الإنذار المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

وأكد على أهمية التشاركية والانسجامية ما بين كافة المؤسسات والوزارات التي تندرج تحت المجلس الأعلى للدفاع المدني للتعامل مع ما يقع من مستجدات خلال هذا الفصل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأشار إلى أن المواطن هو العنصر الرئيسي من خلال الأخذ بكافة النصائح والإرشادات التي تصدر عن الجهات المختصة وانتهاج السلوك الوقائي خلال الظروف والأحول الجوية الاستثنائية.

وأضاف أن جهاز الدفاع المدني يقوم ومن خلال إداراته المختصة بالتنسيق مع دائرة الأرصاد الجوية لموافاتها بالحالة الجوية المتوقعة وبشكل مفصل وطيلة فترة فصل الشتاء والتي على ضوئها يتم تعميم الحالة الجوية على كافة المديريات الميدانية والمراكز التابعة لها والتي بدورها تقوم بتفعيل الخطط الموضوعة مسبقاً للتعامل مع الحالة الجوية وبالتنسيق مع الحكام الإداريين والجهات المعنية ضمن مناطق الاختصاص.

وأهاب المقدم العمرو بالمواطنين ضرورة الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية وبيوت الشعر وعلى أطراف الأودية خوفاً من تشكل السيول ومداهمتها لهم وإلحاق الخسائر في الأرواح وإحداث أضرار في الممتلكات، وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها.

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