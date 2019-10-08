الرئيسية | محليات اجتماع بلدية اربد والتجار ينهي مشكلة الاوتوبارك

وطنا اليوم-عمان:تراجع تجار مدينة اربد عن تنفيذ وقفة احتجاجية اعلنوا عنها في وقت سابق والتي من المقرر اقامتها الخميس احتجاجا على مشروع المواقف المدفوعة مسبق"الاتوبارك".

وجاء قرار التراجع بعد لقاء جمع رئيس اللجنة الممثلة للتجار ايمن الغزاوي مع رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني والمفتش العام للبلدية مؤيد الدحادحة ومسؤولين في البلدية الاربعاء والذي انتهى بإيجاد حلول بخصوص تنفيذ إجراءات تكفل معالجة الإشكالات التي رافقت تطبيق المشروع.

وتضمنت الحلول اعتماد عدد من المحلات والمراكز التجارية لبيع بطاقات الاصطفاف وذلك بهدف تقليص حجم التعامل مع موظفي التطبيق، بالإضافة إلى الانتهاء من عملية تخطيط وتحديد المواقف في الشوارع المشمولة بالمشروع وعددها 1500 موقف مع نهاية العام الحالي، والتعهد بعدم مخالفة المركبات المصطفة خارج المواقف المخططة بحيث يرافقها حملة توعوية للتعريف بآلية استخدام الاتوبارك وطريقة شحن البطاقات.

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