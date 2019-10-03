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توقف استقبال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية
وطنا اليوم-عمان:أكدّت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مواصلتها العمل بالتعاون مع البنك المركزي على تمكين المواطنين من الخدمات المالية الرقمية من حيث تهيئة البنية التحتية اللازمة للدفع الرقمي لتكون جاهزة مع بداية العام 2020 حيث لن يكون هناك أي دفعات نقدية من قِبل الحكومة للمواطنين إلا من خلال التحويلات للحسابات المصرفية أو للمحافظ الإلكترونية بما يتضمن دفعات صندوق المعونة الوطنية ودعم الخبز مما يوفر على الموطنين جهد التنقل والانتظار للحصول على هذا الدعم.
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