الرئيسية | محليات توقف استقبال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية

وطنا اليوم-عمان:أكدّت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مواصلتها العمل بالتعاون مع البنك المركزي على تمكين المواطنين من الخدمات المالية الرقمية من حيث تهيئة البنية التحتية اللازمة للدفع الرقمي لتكون جاهزة مع بداية العام 2020 حيث لن يكون هناك أي دفعات نقدية من قِبل الحكومة للمواطنين إلا من خلال التحويلات للحسابات المصرفية أو للمحافظ الإلكترونية بما يتضمن دفعات صندوق المعونة الوطنية ودعم الخبز مما يوفر على الموطنين جهد التنقل والانتظار للحصول على هذا الدعم.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان الحكومة ستقوم بالتوقف عن استقبال الدفعات النقدية بالوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام 2020 كلّياً لما في ذلك من توفير للكلفة والوقت على المواطنين والحد من إمكانية الفساد الصغير حسب الممارسات العالمية الفضلى.

وقالت الوزارة ان الاستغناء عن التعامل مع النقد يبدأ تدريجياً، بحيث يشمل ذلك تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي لجميع موظفي الوزرات العاملين في المديريات المالية والذين يقومون بعمليات دفع وقبض الأموال في تلك الوزارات وحملة إعلامية للمواطنين لشرح التغيير في عمليات الدفع وفائدتها للمواطنين.

وأكدت الوزارة عدم تحميل المواطنين أي تكلفة إضافية نتيجة استخدام الدفع الالكتروني فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، وستكون من خلال كافة وسائل الدفع الالكتروني. وأكدت الوزارة أنه ستكون هناك حملة توضيحية لتوضيح كافة تفاصيل التحوّل للدفع الرقمي.

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