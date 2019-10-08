 وطنا نيوز -هام للأردنيين حول العمل بالتوقيت الشتوي
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هام للأردنيين حول العمل بالتوقيت الشتوي
التاريخ : 24-10-2019 11:02:21 المشاهدات: 750

وطنا اليوم-عمان:يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة ليل الخميس الجمعة، الموافق للخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي، بتأخير عقارب الساعة ستّين دقيقة عند الساعة الواحدة من صباح الجمعة.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013، والذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي، اعتباراً من آخر يوم جمعة في شهر تشرين الأول من كلّ عام وهو ما تم استثنائه في قرار هذا العام.


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