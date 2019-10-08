الرئيسية | محليات انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لتساقط الامطار

وطنا اليوم-عمان:يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لهطول زخات من المطر بين الحين والآخر على أجزاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الشمالية والشرقية قد يصحبها البرق والرعد احيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء غدا غائمة جزئياً تتحول إلى غائمة أحياناً، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر بين الحين والاخر في مناطق مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق خاصة في شرق المملكة ويصحبها البرق والرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت انخفاض على درجات الحرارة، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات من المطر بين الحين والآخر في العديد من المناطق، تكون غزيرة على فترات خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد احيانا، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 24 الى 14 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 26 الى 14، وفي المناطق الجنوبية من 22 الى 11، وفي خليج العقبة من 35 الى 23 درجة مئوية.

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