ندوة حوارية عن السلامة المرورية في مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية

وطنا اليوم-أقيمت صباح اليوم الإثنين في قاعة مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية ندوة حوارية بعنوان السلامة المرورية تحت رعاية مدير شرطة جنوب عمان العميد غازي المجالي وبحضور مدير المعهد المروري الأردني العميد شاهر الحوراني ومساعد مدير شرطة جنوب عمان العقيد بشار الدويري ومديرة تربية قصبة عمان الدكتورة نوال ابو ردن وعدد من مدراء الدوائر الرسمية ونواب وأعضاء اللامركزية ومدراء المدارس الحكومية والمجلس المحلي ومجلس التطوير التربوي.

تحدث مدير شرطة جنوب عمان العميد المجالي أن مديرية الأمن العام أطلقت حملة كفى لنزيف الطرقات ضمن مبادرات أردن النخوة والهادفة إلى الحد من الحوادث المرورية لدى مستخدمي الطريق كما نوه إلى أهمية العمل بالتشاركية مع جميع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية للنهوض بدورهم بالالتزام بقواعد المرور ونبذ المخالفات المرورية والمساهمة بنشر الوعي المروري.

مدير المعهد المروري الأردني العميد الحوراني أشار إلى أن هذه الندوة الحوارية تقام استمرارا لحملة كفى لنزيف الطرقات بهدف نشر الوعي المروري والحد من حوادث السير كما بين أن إحصائية الحوادث المرورية في الأردن لعام 2018 حيث وقع (150398) حادثا مروريا منها (10431) حادثا نتج عنه إصابات بشرية أدت إلى وفاة (571) شخصا وإصابة (1021) شخصا بإصابات بليغة و(3746) شخصا بإصابات متوسطة و(11436) شخصا بإصابات بسيطة وبكلفة مادية بلغت (313) مليون دينار أردني .

من جهتها أكدت مديرة مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان الدكتورة ابو ردن بأن المدارس الحكومية ترحب بالتعاون القائم مع جهاز الأمن العام في توعية أبنائنا الطلبة وبما يخدم العملية التعليمية والتربوية وخاصة فيما يتعلق بالسلامة المرورية ورفع الوعي المروري لدى الطلبة.

واشتملت الندوة على عدد من المداخلات من الحضور الذين أكدوا على الدور الهام الذي تقوم به مديرية الأمن العام في محاربة الظواهر السلبية والتحديات التي تواجه المحتمع الأردني والدور الوقائي الذي تقوم به في مجال الحد منحوادث المرور والتي جاءت مؤخرا بإطلاق حملة كفى لنزيف الطرقات ومؤكدين على تعاون الجميع للحد من حوادث المرور والالتزام بالقوانين وقواعد المرور والمساهمة بنشر الثقافة المرورية ، كما تخلل الندوة عدد من الأسئلة والإستفسارات التي تتعلق بالعملية المرورية أجاب عنها ذوي الاختصاص .

وفي نهاية الندوة تم تكريم المشاركين بهذه الندوة الحوارية وتقديم الدروع لهم .