الرئيسية | محليات اللوك الجديد للملك حديث الاقتصاديين قبيل زيارة للسعودية والكويت

وطنا اليوم-عمان:تحول مظهر الملك عبدالله الثاني وبساطته مؤخرا الى حديث الصالونات السياسية ورجال الاقتصاد، حيث دخل الى احد الاجتماعات بقميص عادي ذو لونٍ أزرق فاتح قبل يومين ومشمّرا عن ساعديه ودون أي رسميات، ما اعتبره الحضور دلالة من الملك عبد الله الثاني على الانخراط بالعمل خصوصا وهو يلتقي سلسلة من الاقتصاديين ويوجه في سياق انعاش الاقتصاد. الملك أيضا ومنذ مدة يحافظ على ذقن طويلة بعض الشيء، وهو ما يبدو أيضا ملفتا باعتباره يذكّر بخلفيته ومرجعيته الدينية. بالتزامن أعلن ان الملك سيتوجه لزيارة السعودية والكويت قبل نهاية الشهر، وهو الامر الذي يراه مراقبون متّصلا أولا بالرغبة الملكية بمتابعة والاطلاع على الملف الاقتصادي، بالإضافة للظهور بالذقن الخفيفة للدلالة على المرجعية الدينية وتحديدا في المؤتمر الاقتصادي. وكان الملك قد شارك العام الماضي بالمؤتمر الاقتصادي السعودي “دافوس الصحراء” رغم مقاطعته العالمية الواسعة بعيد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

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