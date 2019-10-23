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منخفض جوي عميق بخصائص شبه مدارية يتحرك باتجاه الأردن
وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إنه يتم مراقبة انخفاض الضغط الجوي وبداية تشكل منخفض جوي بخصائص شبه مدارية شرق البحر المتوسط، في الـ 24 ساعة القادمة، قد يؤثر على أجزاء من بلاد الشام بما فيها المملكة.
المسارات والاحتمالات المتوقعة للمنخفض الجوي
الاحتمال الأول
تعمق المنخفض الجوي يومي الخميس والجمعة ويؤثر بشكل مباشر على سواحل شمال مصر، ويتحرك للداخل نحو وسط سيناء، وبهذا السلوك فان الأردن تقع على طرف الحالة الجوية الماطرة مع وجود بعض الأمطار المتفرقة في المملكة.
الاحتمال الثاني
تعمق المنخفض الجوي بشكل كبير في البحر قبالة سواحل مصر الشمالية وجزيرة سيناء، وتحركه نحو سواحل فلسطين “غزة" وبهذا الشكل، يؤثر على الأردن بشكل مباشر وذلك على شكل أجواء باردة نسبياً وماطرة بغزارة مع نشاط كبير على حركة الرياح وتشكل السيول وربما الفيضانات.
الاحتمال الثالث
تطور السحب الرعدية وتعمق المنخفض الجوي، لكن مع توقع مراوحة مكانه في عرض البحر واضمحلاله أثناء حركته الى شمال مصر وجنوب فلسطين وبهذا الشكل، تكون المملكة بعيدة عن أية تأثيرات جوية مرافقة للمنخفض الجوي.
أما عن توقعات طقس العرب
فتشير بشكل مبدأي الى احتمالية هطول الأمطار في أجزاء واسعة من المملكة يوم السبت 26 تشرين أول / أكتوبر، وارتفاع فرص السيول في أجزاء من وسط وجنوب المملكة، لاسيما في حال تحقق جزء من الاحتمال الثاني.
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