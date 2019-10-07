الرئيسية | محليات شركة البوتاس تساهم بشكل كبير في تنمية الاغوار الجنوبية

وطنا اليوم- تقوم شركة البوتاس بإيلاء ابناء لواء الاغوار الجنوبية اهتمام كبير من خلل منحهم مزايا عديدة

و تتضمن مزايا الموظفين الدائمين رواتب الثالث عشر والرابع والخامس عشر والسادس عشر وصندوق ادخار ومكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة وحافز سنوي مرتبط بالاداء يفوق الراتبين وحوافز سلامة وقرض اسكان دون اية فوائد وتامين صحي للموظف وعائلته دون اية سقوف وتامين على الحياة وتامين صحي للموظف وعائلته بعد التقاعد ومنح دراسية لابناء العاملين والمتقاعدين وتامين كافة وسائل النقل للموظفين والعاملين من والى مراكز الانتاج وتقديم وجبات غذائية كاملة للعاملين في مصانع الشركة وحسب ترتيبات العمل توفر الشركة مدينة سكنية مزودة بكافة المرافق الخدمية المطلوبة للعاملين لديها في مواقع انتاج الشركة في منطقتي غور الصافي والعقبة لايجاد بيئة عمل مناسبة ومريحة و في عام 2012 ومنذ تولي السيد جمال الصرايرة رئاسة مجلس ادارة شركة البوتاس العربية تم تعيين 398 من ابناء الاغوار الجنوبية بوظيفة دائمة بعد ان كانون يعملوا سنوات طويلة بنظام المياومة وبرواتب متدنية .

ومرفق بهذا الخبر قائمة باسماء المشاريع التي تم تنفيذها او تحت التنفيذ من قبل شركة البوتاس العربية في لواء الاغوار الجنوبية وقائمة اخرى بعدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء الاغوار الجنوبية من خلال شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة .

















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