مصادر: الحكومة سترد على تقرير منظمة العفو الدولية

وطنا اليوم-عمان:اكدت مصادر حكومة ان الجهات ذات العلاقة ستقوم برد مفصل على تقرير منظمة العفو الدولية حول اجبار الفتيات على اجراء فحص عذرية .

واضافت المصادر ان وزارة التنمية الاجتماعية هي جهة احتضان لبعض الفتيات لفترة مؤقتة حسب طلب من جهة معنية او الاهالي .

و اتهمت منظمة العفو الدولية الاردن بإساءة معاملة نساء وفتيات يعتقد أنهن تجاوزن سلطة ولي الأمر، أو تصرفن بشكل يعتبر غير أخلاقي، وذلك عبر فرض حجز إداري عليهن، وإجبارهن على الخضوع لفحص العذرية.