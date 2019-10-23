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اعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل وتوابعها
وطنا اليوم-عمان:عممت دائرة الأراضي والمساحة على جميع مديريات تسجيل الأراضي بالبدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي تضمن حزمة إجراءات بهدف تحفيز سوق العقار وتنشيط القطاع العقاري وتمكين المواطن الأردني من امتلاك بيت للسكن .
حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائها من شقق ومساكن مفرزة "بغض النظر عن البائع " التي لاتزيد مساحتها على 150 مترا مربعاً غير شاملة للخدمات .
وإذا زادت مساحة الشقة او السكن المنفرد المفرز على 150 متر مربعا غير شاملة للخدمات يستوفى الفرق عن المساحة الزائدة مهما بلغت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد.
كما جاء في القرار تخفيض أسعار الأساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50 % لجميع الأحواض في المملكة ، على ان ينتهي العمل بهذا القرار بنهاية دوام يوم 31/12/2019 م .
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