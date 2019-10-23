الرئيسية | محليات الحكومة بصدد إطلاق خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد

وطنا اليوم-عمان:ترأس الملك عبدالله الثاني جانبا من اجتماع لمجلس الوزراء انتهى قبل قليل، ونقل غن مصادر ان الحكومة بصدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي ستعلن تفاصيلها "خلال الأيام القليلة المقبلة".

ترؤس الملك لجانب من الجلسة جاء "عقب عدة اجتماعات وورش عمل عقدها الملك مع فعاليات اقتصادية من تجاريين وصناعيين وإعلاميين متخصصين بالشأن الاقتصادي خلال اليومين الماضيين".

وأضاف المصدر أن أبرز ملامح هذه الخطة إعادة هيكلة كلف الطاقة على بعض المنشآت الاقتصادية، ومعالجة العبء الضريبي، وهو الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.

إطلاق الخطة يأتي بالتزامن مع إعداد موازنة العام المقبل، وعنوانها الأبرز خفض النفقات وتحفيز النمو الاقتصادي، وفق المراسل.

كما يتزامن إطلاق الحكومة للخطة الجديدة مع زيارات ممثلي صندوق النقد الدولي للأردن ولقاءات الحكومة المتتالية معهم، والتي ركزت على تحفيز النمو الاقتصادي.

الصندوق توقّع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.2% للعام المقبل.

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