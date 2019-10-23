الرئيسية | محليات سائقو التربية يواصلون اضرابهم.. ويشتكون التهديدات

وطنا اليوم-عمان:واصل سائقو وزارة التربية والتعليم اضرابهم المفتوح لليوم السادس على التوالي للمطالبة في تحسين أوضاعهم المعيشية ومساواتهم بسائقي الوزارات والدوائر الأخرى.

وقال السائقون إن الاضراب ما زال مستمرا بنسبة 100% في كل المحافظات، ولن يتوقف الا بتحقيق مطالبهم وتحسين ظروف عملهم.

وأضافوا ان بعض المديريات تحاول تهديد السائقين والضغط عليهم لفك الاضراب من خلال التهديد بالفصل من العمل وتم الرد باننا سنتوجه للمحكمة الادارية في حال اتخاذ أية اجراءات.

وقالوا إنهم طالبوا أمين عام وزارة التربية والتعليم اثناء الاجتماع معه الثلاثاء بعلاوة مؤسسة 100 دينار والغاء علاوة العمل الميداني كحلّ لفك الاضراب، لافتين إلى أن القرار يعود إلى الوزارة ولا يحتاج أي موافقات أخرى.

ويطالب سائقو التربية بتحسين ظروفهم المعيشية، حيث أنهم يتقاضون أجورا هي الأدنى مقارنة بنظرائهم في الوزارات الأخرى.

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