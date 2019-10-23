 وطنا نيوز -الأردن يلغي قانون سنه المندوب السامي لفلسطين
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الأردن يلغي قانون سنه المندوب السامي لفلسطين
التاريخ : 23-10-2019 11:35:38 المشاهدات: 1731

وطنا اليوم-عمان:قررت الحكومة الغاء قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.
وهذا القانون يقضي بوضع احكام تتعلق بالاحوال التي تصبح فيها سجلات الاراضي عديمة المنفعة والتي تتلف فيها قيود سجلات الاراضي او تصبح غير مقروءة وبعض المسائل الاخرى.
وسنه المندوب السامي لفلسطين عام 1944، بعد استشارة المجلس الاستشاري.


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