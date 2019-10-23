الملك يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم

وطنا اليوم-عمان:علم ان جلالة الملك عبدالله الثاني، سيترأس في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في دار رئاسة الوزراء ، وذلك للتأكيد على ضرورة أهمية التعامل مع الظروف الاستثنائية من خلال قرارات جريئة وجذرية دون تأخير أو تباطؤ.

وشدد جلالته، أمس الثلاثاء، في قصر الحسينية، لليوم الثاني على التوالي في سلسلة من ورشات العمل المكثفة مع مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والبرلمانية والأكاديمية والإعلامية، على أهمية التعامل مع الظروف الاستثنائية من خلال قرارات جريئة وجذرية دون تأخير أو تباطؤ.

ويجدد جلالة الملك عبد الله الثاني في مشهد الأولويات وبحديث مباشر وصريح عن النمو الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص في اللقاءات الخاصة والعامة ووسط القوات المسلحة ومؤخرا في كلية الأركان وبين نخبة من كبار ضباط الجيش وضيوف المملكة أيضاً.

ويشغل بال الملك في هذه المرحلة تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في المملكة في عمق رؤية ملكية تؤمن بالشراكة بين القطاعين وبضرورة تسهيل كل العقبات أمام جذب الاستثمار.