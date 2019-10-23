الرئيسية | محليات السماعين : سعر تنكة زيت الزيتون بحسب الجودة

وطنا اليوم-عمان:رجح نائب نقيب اصحاب المعاصر المهندس نضال السماعين ان يكون اسعار زيت الزيتون الاصلي خلال الموسم الحالي وفق المؤشرات الاولية ما بين 85-90 دينار للتنكة حسب نوعية وجودة الزيت .

وبين السماعين انه من المتوقع ان يبلغ انتاج الزيت في المملكة بين 24-26 الف طن والكميات للمعاصر لغرض العصر تقدر بحوالي 150 ألف طن زيتون، أما الكميات الموجهه للمونه المنزلية " التخليل " فتقدر بحوالي 50 ألف طن.

وحذر السماعين المواطنين من الزيت المغشوش الذي يباع في بعض السيارات المتنقلة على الطرقات ،مشيرا الى ان هناك مصادر غير موثوقة تبيع الزيت باقل من السعر الاصلي اي حوالي 70 دينار للتنكة وان سعر الزيت الاصلي لا يقل عن 85 دينار .

واضاف السماعين انه على المواطن شراء الزيت من المصدر الاصلي كالمعاصر او المزارعين او شركات تجارية معروفة ومسجلة حكوميا ليتجنب الوقوع في الغش مؤكدا على ضرورة فحص الزيت من خلال الذهاب الى الغذاء و الدواء او المركز الوطني للتكنولوجيا مجانا لكي لا يكون المواطن عرضة للاحتيال .

واشار السماعين الى انه سيكون هناك حملة مراقبة وتفتيش على الزيت الموجود في الاسواق وفي بعض المحال من قبل الشرطة البيئيىة والغذاء والدواء لضبط اي كميات مغشوشة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .

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