الف فرصة عمل يوفرها مصنع الخياطة في مؤاب/الكرك

وطنا اليوم - تم افتتاح مصنع خياطة لمستثمر اجنبي في منطقة مؤاب الكرك في الشهور الاخيرة حيث يوفر حوالي ١٠٠٠فرصه عمل اغلبها للنساء وجاء بناء المصنع بعد تقديم دعم مباشر من نقيب المقاولين السابق احمد يوسف الطراونه بتبرعه بقطعه ارض مساحتها ثماني دونمات في المنطقه من اجل انشاء هذا المصنع والذي يوفر فرص عمل لابناء المنطقه وتحديدا الاناث.

بناء المصنع في المنطقة يعتبر حالة انعاش لابنائها اذ من المستحيل تأمين فرص عمل لهذا العدد لولا اقامة مثل هذه المشاريع الانتاجية.

وفي هذا الاطار يتطلع ابناء الكرك في الالوية البعيدة عن مؤاب اتخاذ مثل هذه الخطوة كنموذج لتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص للعاطلين عن العمل.