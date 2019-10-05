13 محطة لمراقبة نوعية المياه عن بعد في الأردن

وطنا اليوم-عمان:بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية في حماية عناصر البيئة واستمرار نهج التحسين البيئي والحفاظ عليه، تنفذ مديرية الرصد والتقييم البيئي في وزارة البيئة برامج مراقبة لنوعية المياه من المصادر المختلفة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء، إنها نفذت المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الأردن لمراقبة وتقييم نوعية مصادر المياه المختلفة في المملكة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، للتحقق من نوعية المياه وبيان مدى مطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية المحلية ذات الصلة ومعايير حماية البيئة المعتمدة، ومدى إمكانية استخدامها لغايات الري والاستخدامات المختلفة.

وأضاف البيان: أن المشروع يغطي خمسة قطاعات، هي المياه الجوفية، والأودية والسيول الرئيسة، والسدود الرئيسة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة الصناعية في المصانع غير المربوطة على شبكة الصرف الصحي، ويتم مراقبة مصادر المياه في القطاعات المختلفة في 124 موقعاً، ويتم أخذ عينات للمياه وتحليلها وتقييم نتائجها بشكل دوري حسب الخطة التنفيذية السنوية واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء هذه النتائج بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح ان نظام الرصد للمشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد من 13 يتكون محطة مراقبة ميدانية تعمل اتوماتيكياً ومزودة بأجهزة تحليل خصائص المياه وملحقاتها، اضافة إلى أجهزة الاتصال المحوسبة وشبكة الحاسوب موزعة على أهم المصادر المائية السطحية في المملكة والمناطق ذات الاهمية الحدودية، أهمها نهر الأردن ونهر اليرموك وقناة الملك عبدالله وسيل الزرقـاء ومدخل ومخرج سـد الملك طلال.

وتابع البيان: تقوم المحطات بسحب عينات المياه من المصدر المائي القريب منها وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية للعينات وإرسال النتائج كل ساعة عبر الشبكة الحاسوبية إلى قاعدة البيانات في مقر الوحدة المركزية بالجمعية العلمية الملكية، ويتم الاستفادة من هذه المعلومات من قبل صانعي القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتطبيق القوانين وكافة التشريعات البيئية، بالإضافة إلى الأكاديميين والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية.

ويوفر المشروع، بحسب البيان، قاعدة بيانات حيوية وضرورية لنوعية المياه في المصادر المائية المراقبة في مختلف مناطق المملكة ومدى صلاحيتها للاستخدامات المختلفة ما يساعد متخذي القرار في وزارة البيئة والمديريات الفنية في المركز والمحافظات وبعض الوزارات المعنية الأخرى على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

وتتوفر لدى وزارة البيئة وحدات معلومات خاصة ببرامج رصد نوعية المياه ويتم إتاحة المعلومات والبيانات عن نوعية المياه على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي http://moenv.gov.jo ، وتوجد خدمة طلب معلومات عن نتائج الرصد والتقييم في الوزارة متاحة للجميع لطلب أي معلومات إضافية.