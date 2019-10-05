الرئيسية | محليات محافظ العاصمة: عدم جلب أي مستثمر لأقسام الشرطة

وطنا اليوم-عمان:اكد محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب أهمية معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناعيين وتذليل اية صعوبات تواجه أعمالهم.

ولفت شهاب خلال لقاء نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية اليوم الثلاثاء، إلى أن مديريات وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تولي أهمية خاصة لحماية الاستثمارات بالمملكة وخدمة المستثمرين ومساعدتهم على تجاوز كافة التحديات التي تواجههم لاسيما ما يتعلق منها بالشق الأمني أو معاملات الدفاع المدني.

وشدد شهاب في اللقاء الذي حضره متصرف لواء ماركا الدكتور عمر النمرات، وقائد أمن إقليم العاصمة بالإنابة العميد امجد الشمايلة، ومدير دفاع مدني شرق عمان العقيد محمود الحجاج، ومدير شرطة عمان العقيد فراس الدويري، على ضرورة عدم جلب أي مستثمر لأقسام الشرطة وإنما يتم الاتصال المباشر مع المستثمرين والتنسيق معهم عبر الاتصال المباشر للحضور الى المحافظة أو المتصرفية ومعالجة كافة الاشكالات.

ودعا الدكتور شهاب الجمعية الى التنسيق مع مديرية الدفاع المدني لتدريب العاملين في المصانع على طرق التعامل مع الحرائق والسلامة المهنية وغيرها، مؤكدا "نحن عمال وطن لكم ولخدمتكم بمعالجة المشاكل التي تواجهونها".

من جهته، بين رئيس جمعية مستثمري شرق عمان محمد زكي السعودي، أهمية التنسيق المستمر ما بين الاجهزة الأمنية والمستثمرين في منطقة عمان لحماية الاستثمارات ومعالجة الصعوبات التي تعترض المستثمرين لاسيما ما يتعلق منها بتراخيص الدفاع المدني وحماية الاستثمارات ومواجهة الشكاوى الكيدية التي يتعرض لها بعض المستثمرين.

ولفت السعودي الى ان محافظ العاصمة أوعز بتشكيل لجنة مشتركة ما بين المحافظة وأجهزتها المختلفة ومستثمري شرق عمان الصناعية للوقوف على الإشكالات التي يمر بها المستثمرون ومعالجتها بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني .

















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