البطاينة : المانيا ترحب بسوق العمالة الاردنية

وطنا اليوم-عمان:التقى وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الثلاثاء مع عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بعد توجيه دعوة عامة لهم لإطلاعهم على أعداد المشتغلين للعام ٢٠١٩ وتفاصيل تلك الأعداد مع الارقام الوطنية ؛ وذلك في خطوة غير مسبوقة، حيث قال الوزير ان ما يهمه هو تعزيز الثقة والشفافية مع المواطن.

واكد الوزير البطاينة ردا على سؤال حول موعد تعيين الشباب في دولة قطر حيث انه للان تم تعيين ما يزيد على 3080 الاف من اصل 10 الاف مواطن ان دولة قطر الشقيقة وعدت الاردن بأكثر من 10 آلاف مؤكدا ان العدد لا يقتصر على 10 الاف وظيفة فقط وانه سيتم التعيين قريبا من خلال المنصة الوطنية للتشغيل.

و اضاف قائلا ان ألمانيا ايضا تنتظر بدورها سوق العمالة الاردنية ⁧‫اذ تأكدت من مؤهلات وقدرات العمالة الاردنية وبين انه في حال لم تتلاءم المؤهلات الاردنية مع المطلوب في المانيا فإن الاردن سيعد بدوره برنامجا لتأهيل الاردنيين الامر الذي سيقلل الفجوة بين البلدين ويعزز فرص عمل الشباب في الخارج وتحديدا في المانيا.

وحسب مخرجات الاجتماع، وبعد الاطلاع على التفاصيل ، فقد تم تأكيد أن الحكومة وفرت (30026) فرصة عمل من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث (نهاية شهر أيلول 2019 )؛ اعتبرها الوزير غير كافية، ويذكر أن الحكومة كانت قد تعهدت بتوفير (30550) فرصة عمل للأردنيين مع نهاية العام 2019.

وبين البطاينة خلال الاجتماع انه يتم اصدار التقارير الخاصة بالإطار الوطني للتمكين والتشغيل, والمبادرات والمشاريع الحكومية الأخرى, بشكل ربعي, حيث يتم حصر البيانات الخاصة بالمنتفعين والمشتغلين وتدقيقها, ومراجعتها من خلال بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك للتأكد من تسجيلهم بالضمان ولحصر اعداد المشتغلين الحقيقيين, مؤكدا ان المشتغلين ضمن مبادرة قطر, ومشاريع التشغيل الذاتي الممولة من صندوق التنمية والتشغيل غير خاضعين للضمان الإجتماعي.

وتبين من خلال الاجتماع لهذا اليوم ان عدد المشتغلين الاجمالي هو (30026)، منهم (27078) سجلوا بالضمان الاجتماعي او مشتغلين من خلال برامج لا تطلب اشراكهم بالضمان الاجتماعي.

وبين البطاينة ان الاختلاف - بحدود- بين اجمالي عدد المشتغلين وهو (30026) من جهة ، والمشتغلين المسجلين في الضمان اوغير الخاضعين للضمان الاجتماعي, من جهة اخرى ( 27078) يعزى إلى عدد من العوامل وهي :

- بعض الشركات متهربة من التسجيل في الضمان الاجتماعي, لافتا ان هذه المعلومات كانت مفيدة وأن موضوع التهرب من الضمان له حلوله وسيتم معالجة الأمر من خلال فرق التفتيش والرقابة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

- بعض المشتغلين تم تقديم خدمات التشغيل لهم, والتحقوا بالعمل وتركوا مكان العمل قبل اشراكهم بالضمان الاجتماعي.

- التسجيل في الضمان يستغرق 16 يوما تلي بداية العمل إلا أن هذا السبب يعزى له جزء بسيط من الفرق.

وتم خلال الاجتماع مع وسائل الإعلام تفصيل أعداد المشتغلين وفق جدول واضح ضم إجمالي عدد المشتغلين, والمشتغلين الخاضعين وغير الخاضعين للضمان الاجتماعي, ولغاية الربع الثالث من هذا العام 2019, وجرى خلال الإيجاز إستعراض هذه الجداول والتي تضم الارقام الوطنية للمشتغلين وحسب القطاعات والمبادرات والمشاريع الحكومية.

وشدد البطاينة أن الوزارة تعي تماما حجم الشباب المتعطلين عن العمل، وأن الوزارة لا تدعي بطولات حول تحقيق تلك الأرقام كون حجم البطالة في الأردن "أكبر من الوظائف التي تم توفيرها بـ "كثير"، قائلاً "سوف تكون هناك حلول متوازية مع هذه الأرقام".

وتابع بأن الحكومة طرقت أبواب القطاع الخاص، حيث اجتمعنا مع القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، ودرسنا احتياجات هذه القطاعات، واتفقنا معهم على ابرام اتفاقيات تدريب منتهية بالتشغيل مؤكدا اننا في الاتجاه الصحيح في هذا الصدد".

وكان وزير العمل قد أكد اكثر من مرة أنه لا يعتبر توفير ٣٠ الف فرصة عمل في القطاع الخاص مستهدف كاف, نظرا لأعداد المتعطلين عن العمل من الشباب, وعليه تقوم وزارة العمل بالبحث عن برامج إضافية وإعادة هيكلة لبعض البرامج الحالية والبحث عن فرص للشباب حتى خارج حدود الوطن, وان النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هو مفتاح حل مشكلة البطالة.

يشار الى ان وزير العمل قد صرح سابقا ان الحكومة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات لتسريع وتيرة تشغيل الشباب من خلال ما تضمنه الميثاق الوطني للتشغيل, حيث ان وزارة العمل تتفهم تماما حاجة الشباب الاردني للعمل, رغم ان الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن خلق فرص عمل الا انها تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان التشبيك بين فرص العمل والباحثين عن العمل, وعليه قامت الوزارة باطلاق المنصة الوطنية للتشغيل, وتم ربطها مع الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومراقبة الشركات ، والعمل جاري لاستكمال الربط مع ديوان الخدمة المدنية ، والتنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية؛ لغايات حصر الشباب المتعطل فعليا عن العمل, لافتا الى إن عدد المسجلين في المنصة وصل إلى 38 ألف مسجل.

كما أكد وزير العمل ان صلاحية الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها ستكون متاحة للقطاع الخاص بجميع قطاعاته ، سواء محليا وعربيا او دوليا, ليتمكنوا من الإعلان عن الوظائف المتوفرة في تلك القطاعات, كذلك ستوفر المنصة فرصة للشباب الاردني للتعبير عن انفسهم ومهاراتهم وخبراتهم لغايات التواصل مع القطاع الخاص.

وبين البطاينة ان الحكومة ابتكرت برامج جديدة مثل خدمة وطن, الذي تم اجراء تغييرات جوهرية على اهدافه, بحيث يكون منتهيا باتاحة فرص عمل لكافة الملتحقين به, وجرى مراجعة مدة البرنامج ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين من اصحاب العمل كافة.

ولفت البطاينة ان المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن سيبدأ العمل بها الشهر المقبل بطاقة استيعابية 6 آلاف، وسوف يُراعى التقسيم على المحافظات، وإعطاء الأولوية لأبنائها، وتم توقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص لغايات تشغيلهم مباشرة بعد انتهاء التدريب.

وقال البطاينة انه من ضمن البرامج المبتكرة, اطلاق برنامج انهض الذي جاء انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الحد من البطالة بين الشباب، عبر دعم نهج التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التنموية التشغيلية.