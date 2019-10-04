الغذاء ترفض تسجيل 13 نوع دواء

وطنا اليوم-عمان:قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنها رفضت تسجيل وادخال 13 صنفاً من المستحضرات الدوائية للاردن، للحفاظ على مأمونية السوق الأردني الدوائي وفعالية وجودة الأدوية في الأسواق.
وأضافت المؤسسة في بيان لها، الثلاثاء، أن هذه الأدوية جاء رفضها بعد أن تقدم لتسجيلها شركات عربية ودولية.
وكانت قد أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بياناً بداية الشهر الحالي، وضحت فيه الإجراءات المستخدمة بخصوص مستحضرات تحتوي على مادة "Ranitidine" بناء على البيان الصادر من قبل السلطات الدوائية الاوروبية الأمريكية.
واشارت المؤسسة الى وجود شوائب من مادة ال"ndma" في بعض التشغيلات لأدوية تحتوي على المادة الفعالة "ranitidine" ومن بينها الاسم التجاري العالمي "zanatac" علما بأن التراكيز موجودة بنسبة مماثلة او اقل من الموجودة في الطعام والهواء والماء.