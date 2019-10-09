 وطنا نيوز -العمل تمدد برنامج خدمة وطن الدفعة الثانية ليوم الخميس
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العمل تمدد برنامج خدمة وطن الدفعة الثانية ليوم الخميس
التاريخ : 22-10-2019 11:28:26 المشاهدات: 1837

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة العمل السماح بتعديل خيارات طلبات التسجيل في برنامج "خدمة وطن" الدفعة الثانية التي كان مقررا لغاية الاربعاء الى الخميس نهاية هذا الاسبوع .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه لن يتم تمديد الفترة بعد هذا التاريخ، حيث سيتم البدء بالمرحلة الثانية من البرنامج في الاسبوع الاول من الشهر المقبل.

ودعت الوزارة المهتمين من الشباب للمبادرة واغتنام الفرصة للتسجيل في البرنامج عبر الرابط الالكتروني

 www.khedmetwatan.jo .


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