العمرو يكتب: شكرا جلالة الملك..المتقاعدون رفاق السلاح يستحقون الزيادة

اصبح المشهد واضحاً تماماً أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ اي قرار يؤدي إلى حل مشكلة أو مجرد التفكير بوضع خطة واضحة لانصاف الشرائح الفقيرة في المجتمع، إلا بالتنظير البعيد كل البعد عن التنفيذ ولنا بمشروع النهضة عبرة،كما لا يخفى على احد اهتمام جلالة الملك بهذه الشرائح من خلال العمل على تحسين ظروف معيشتها وقد أمر الحكومة باقرار الزيادة الاخيرة، التي جاءت بعد اجتماع ممثلي تجمع المتقاعدين العسكريين مع رئيس اركان القوات المسلحة اللواء ركن طيار يوسف الحنيطي، الذي تفهم مطالب زملاءه المتقاعدين، وكان على تواصل مع القائد الاعلى الذي وجه الحكومة فورا للعمل على اقرار الزيادة وصرفها للمتقاعدين العسكريين.

الملك قائد ورفيق سلاح ولا تشغله المهمات الصعبة والهموم الكبيرة عن متابعة كل كبيرة وصغيرة تهم رفاقه من ابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية درع الوطن، خصوصا عندما تتناغم قيادة القوات المسلحة مع تطلعات جلالته فيصبح امر توفير كل ما من شأنه تحسين ظروف اللمتقاعد العسكري وكذلك ابناء شعببه من بقية القطاعات.

حديثنا عن توجيهات الملك للحكومة لاقرار الزيادة يجعلنا أكثر انتباها لاوجه القصور والخلل الذي ينتاب الفريق الوزاري غير المتجانس، ويجعلنا اكثر وعيا بسياسة حافة الهاوية التي تنتهجها الحكومة لوضع القصر في مواجهة مطالب الناس، وكان الاولى ان يكون لدى الحكومة كل المعلومات والدراسات والقرارات التي تمكنها من تأمين الاموال لتحسين ظروف الشريحة الاعظم من موظفي القطاع العام الذين لاتكاد معاشاتهم تسد رمقهم.

المتقاعدون شريحة كبيرة وطاقة هائلة واستقرارها يعني استقرار المجتمع كما ان استقرار بقية شرائح المجتمع الفقيرة يعظم حالة الاستقرار مما ينعكس ايجابا على حالة السلم المجتمعي والحاللة الامنية بشكل عام

وهنا يثور السؤال من يمنع الحكومة من محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وقد اكد عليهم جلالة الملك في كل مناسبة بضرورة قصم ظهر الفساد، كما يثور الف سؤال وسؤال لماذا المماطلة ولماذا تضييع الوقت ولماذا جعل الناس في حيرة من أمرهم حتى فقدت الحكومة الثقة لدى الشارع ولم يعد احد يثق بقراراتها وسياساتها المجبولة بالمحسوبية والواسطة.

شكرا جلالة الملك على توجيهاتك السامية شكرا عطوفة رئيس الاركان على المبادرة بلقاء رفاقك من المتقاعدين العسكريين والاستماع اليهم شكرا للمتقاعدين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة ويعلوا جباههم الحياء من الوطن"تحسبهم اغنياء من التعفف" شكرا لمن يعمل من أجل الوطن ورفعته وتحقيق العدالة فيه.