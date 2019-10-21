تحذير للأردنيين في تشيلي

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وطنا اليوم-عمان:قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ان السفارة الاردنية في تشيلي تتابع احوال الاردنيين في العاصمة سانتياغو جراء الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد، وتؤكد وبحمد الله عدم وجود إصابات بينهم.

كما اوضح القضاة أن السفارة على تواصل مستمر مع أعضاء بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه المتواجد حاليا في سانتياغو للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه وان سفيرنا هناك التقى رئيس البعثة وأعضائها وأكد بانهم و بحمدالله جميعا بخير، وقد تم تقديم المساعدة اللازمة لهم، وان السفارة تبحث في حال قرار إلغاء البطولة تأمين عودة البعثة الى المملكة بالسرعة الممكنة.

وقال القضاة، ان مركز عمليات الوزارة يدعو المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لمدينة سانتياغو، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة و الحذر اثناء تنقلهم، والالتزام التام بقرار حظر التجول وعما يصدر من السلطات في تشيلي من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم، والتواصل الفوري مع السفارة الاردنية في سانتياغو في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن 0056932270498 او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 وعلى مدار الساعة. متمنين السلامة للجميع ولجمهورية تشيلي الصديقة وشعبها السلامة والتقدم.

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