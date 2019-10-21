الرئيسية | محليات مصادر: التعديل الوزاري قبل دورة الامّة العادية

وطنا اليوم-عمان:رجحت مصادر مقربة من الدوار الربع ان التعديل المزمع اجراؤه سيكون قبل انعقاد الدورة العادية الاخيرة لمجلس الامة.

وقالت المصادر ان التعديل يشمل من 8 إلى 10 وزراء، ويطال التعديل عدد من الوزراء عرف منهم وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة والنقل انمار الخصاونة وعدد من أعضاء الطاقم الاقتصادي للحكومة، إضافة إلى فصل وزارتي التربية والتعليم عن التعليم العالي وكذلك فصل وزارة الزراعة عن وزارة البيئة والثقافة عن الشباب والرياضة.

نائب مخضرم قال ان الحديث في اروقة رئاسة الوزراء بإن نائب رئيس الوزراء رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور رجائي المعشر، اول الخارجين من الحكومة، لكثرة خلافاته مع الوزراء والطاقم الاقتصادي تحديدا، إضافة إلى عدم قدرته على القيام بمهمة إنعاش الاقتصاد، كما كان مأمول منه، مع احتمال تعيينه عينا في مجلس الاعيان.

وقالت أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد المعاني سيتم استبعاده بعد اخفاقه من ملف "اضراب المعلمين".

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