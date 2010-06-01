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بالتفاصيل .. قيمة زيادات المتقاعدين العسكريين
وطنا اليوم-عمان:خاطب وزير المالية بالوكالة عبد الناصر أبو البصل رئيس الوزراء وأبلغه بقيمة العلاوات التي تم اقرارها للمتقاعدين العسكريين قبل تاريخ 1/6/2010.
وجاءت الزيادات على النحو التالي :
الرتبة / قيمة الزيادة
لواء فأعلى: 30 ديناراً
عميد / عقيد 35 ديناراً
مقدم / رائد / نقيب 38 ديناراً
ملزم اول 36 ديناراً
ملازم 38 ديناراً
وكيل اول 30 ديناراً
وكيل 33 ديناراً
رقيب اول 34 ديناراً
رقيب فما دون 28 ديناراً
كما قررت اللجنة زيادة رواتب ورثة المتقاعدين العسكريين بواقع 20 ديناراً للملف الواحد توزع بالتساوي على الورثة.
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