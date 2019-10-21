 وطنا نيوز -الرئيس الافغاني يستقل احدى طائرات الاردنية للطيران من كابل الى دبي
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الرئيس الافغاني يستقل احدى طائرات الاردنية للطيران من كابل الى دبي
التاريخ : 21-10-2019 01:47:27 المشاهدات: 1435

وطنا اليوم- نظرا لما تحظى به الشركة الاردنية للطيران من سمعة طيبة وثقة دولية بها من حيث الجودة والخدمة قرر الرئيس الافغاني السفر على متن احدى طائراتها من كابل الى دبي، هذه الثقة بالشركة دعت الكابتن محمد الخشمان يفخر بشركته وبالطواقم الفنية التي تعمل فيها، وبالسمعة الدولية التي تتمتع بها، وهذا ما كتبه الخشمان على صفحته في موقع فيسبوك:

تشرفنا بوجود الرئيس الأفغاني على متن طائرتنا البوينغ 767 في رحلتها المنتظمه من كابل افغانستان الى دبي . شكرا فخامة الرئيس لأختيار طائرة ألأردنيه للطيران ونرجو لكم طول العمر والمزيد من التعاون مستقبلا . شكرا لطاقم الطائره لما قاموا به من اظهار الحفاوة والتكريم الأردني لفخامة الرئيس على متن الطائره .


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