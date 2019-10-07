الحكومة: انخفاض أسعار البنزين عالمياً

وطنا اليوم-عمان:انخفضت أسعار النفط والبنزين والكاز في الأسواق العالمية في حين استقرت أسعار الديزل نسبيا في الأسبوع الثالث من شهر تشرين أول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر. حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 659 دولار للطن الى 640دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9ر2% وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 6ر586 دولار للطن الى 2ر581 دولار وبنسبة انخفاض 9ر0% في حين جاء انخفاض سعر الكاز طفيفا وبنسبة 4ر0% من 5ر607 في الأسبوع الثاني الى 9ر604 دولار في الأسبوع الثالث، واستقر سعر الديزل حول سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 6ر568 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الثالث 4ر569 دولار.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول عند 3ر431 وذلك مقارنة مع معدله لشهر أيلول الماضي والذي بلغ 7ر357 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل خلال الاسبوع الثالث من هذا الشهر انخفاضا طفيفاً حيث بلغ سعره 3ر59 دولار للبرميل مقارنة مع 6ر59 دولار/برميل في الأسبوع الثاني من هذا الشهر.