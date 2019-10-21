الرئيسية | محليات الارصاد تحذر من حالة الطقس في الاردن

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الأردن نتيجة خطر الانزلاق على الطرق وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، خلال الأيام الثلاثة القادمة.

كما حذرت دائرة الارصاد في بيان لها الاثنين من خطر العواصف الرعدية وخطر تدني مدى الرؤية الافقية واثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق خاصة مناطق البادية.

وقال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني، ان التحليلات للنماذج العددية في مديرية التنبؤات الجوية التابعة لدائرة الأرصاد الجوية الأردنية تشير الى تأثر المملكة ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر السحب الركامية على ارتفاعات مختلفة قد تتطور في بعض المناطق الى سحب رعدية، لذا يتوقع خلال الأيام الثلاثة القادمة تساقط زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، كما يرافق تشكل الغيوم الرعدية هبات قوية من الرياح، تؤدي الي اثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق.

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