صرف علاوة الميدان للسائقين في مديريات التربية

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم صرف علاوة الميدان للسائقين العاملين في مديريات التربية والتعليم.
وتصرف العلاوة بموجب القرار الذي عممته الوزارة أمس الأحد على مديرياتها في الميدان، للسائقين المرافقين للمهندسين والفنيين الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل الميداني أو الخروج لمتابعة المشروعات بشكل مستمر على أن لا تزيد أيام خروجهم عن عشرين يوما شهريا و أن لا تقل ساعات عملهم عن ثماني ساعات يوميا كذلك.
وجاء قرار الوزارة استنادا لأحكام المادة 4/أ /2 من نظام علاوات العمل الميداني الموحد لموظفي الحكومة رقم 75 لسنة 1981 وتعديلاته، وتنسيب لجنة الحوافز والمكافآت بقرارها رقم 88 لسنة 2019 ، خلال اجتماعها في السادس عشر من الشهر الحالي .