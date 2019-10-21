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35.2 % نسبة تراجع رخص البناء في الاردن
وطنا اليوم-عمان:بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 13739 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 21215 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 2ر35 بالمئة. وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 3ر4 مليون م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 5ر7 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 42 بالمئة.
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