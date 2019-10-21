الرئيسية | محليات 35.2 % نسبة تراجع رخص البناء في الاردن

وطنا اليوم-عمان:بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 13739 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 21215 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 2ر35 بالمئة. وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 3ر4 مليون م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 5ر7 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 42 بالمئة.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 حوالي 3ر3 مليون م2، مقارنة مع 6ر5 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 40 بالمئة، فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 حوالي 993 ألف م2، مقارنة مع 9ر1 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 49 بالمئة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 ما نسبته 77 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

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