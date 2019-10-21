حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن ليوم الأثنين

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب، تفاصيل الحالة الجوية للأردن، حيث تكون درجات حرارة أقل من معدلاتها خلال الأيام القادمة وطقس متقلب خلال منتصف الأسبوع وفرصة للأمطار في بعض المناطق، وطقس بارد نسبياً خلال ساعات الليل.

والأحد يكون الطقس خريفي لطيف نهاراً وفرصة ضعيفة لزخات أمطار في الشمال، والثلاثاء، والاثنين يكون الطقس خريفيا لطيفا نهاراً .. مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة ..فرصة لزخات محلية ليلاً

أما يومي الثلاثاء والأربعاء يكون طقس غير مستقر ومائل للبرودة وفرصة لزخات أمطار بأجزاء متفرقة قد يصحبها الرعد

ويوم الخميس يكون طقس خريفي لطيف إلى مائل للبرودة نهاراً .. وبارد نسبياً ليلاً.

الاثنين 2019/10/21

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس خريفياً لطيفاً بوجهٍ عام في عموم مناطق المملكة، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء رطبة وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هُطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال ووسط وشرق البلاد.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الثلاثاء 2019/10/22

تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي

نهار: اًتنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي ، وتكون أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهُطول زخات من الامطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، قد يصحبها الرعد.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

التوصيات1) الانتباه من احتمال حدوث الانزلاقات على الطرقات عند هطول الأمطار.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

ويستمر ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لهُطول زخات من الامطار بأجزاء مُتفرقة وعشوائية من المملكة، بما في ذلك مدينة العقبة، قد يصحبها الرعد.

وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

التوصيات1) الانتباه من احتمال حدوث الانزلاقات على الطرقات عند هطول الأمطار.

الأربعاء 2019/10/23

نهار: اًتبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويستمر ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لهُطول زخات من الامطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، بما في ذلك مدينة العقبة، قد يصحبها الرعد في بعض المناطق.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

التوصيات1) الانتباه من احتمال حدوث الانزلاقات على الطرقات عند هطول الأمطار.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

الخميس 2019/10/24

نهار: اًتبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس خريفياً لطيفاً إلى مائل للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

الجمعة 2019/10/25

نهاراًتبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس خريفياً لطيفاً إلى مائل للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة

وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.