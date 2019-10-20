 وطنا نيوز -مواطنون يغلقون طرقا في الرمثا ويذكرون الحكومة بوعودها
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مواطنون يغلقون طرقا في الرمثا ويذكرون الحكومة بوعودها
التاريخ : 20-10-2019 09:08:20 المشاهدات: 1803

وطنا اليوم-عمان:شهد لواء الرمثا في محافظة إربد، مساء الأحد، اغلاق لبعض الطرق، من قبل سائقي سيارات السفريات "البحارة"، احتجاجا على قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بمنع إدخال بعض البضائع من سوريا.

وقال المحتجون إن الحكومة لم تلتزم بتعهدها بتخفيف إجراءات التفتيش داخل مركز حدود جابر، اضافة الى العديد من المطالب التي تم تسليهما لوزير الداخلية.

واشاروا الى ان اجراءات التفتيش المعقدة تسببت بتخريب مركباتهم، اضافة الى التاخير داخل مركز الحدود، مؤكدين ان البحارة باتوا يعانون وأصبحوا مهددين بلقمة معيشتهم.

وقام محتجون برشق رجال الامن العام بالحجارة، فيما أطلق رجال الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين. 


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